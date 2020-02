Quand la barque prend l’eau... Que faire ?

En ce moment, la « barque Eglise » est battue par tant de vents ! Vous êtes là, chaque matin que Dieu fait. Parce que Monsieur Untel est décédé et qu’il convient d’accompagner les siens dans ce chagrin et l’espérance. Parce que la petite Unetelle sera baptisée et que cette joie vous réchauffe le cœur. Merci à vous pour cette résilience extraordinaire de vos êtres face à l’adversité. Père Bernard Podvin - Ancien secrétaire général des Évêques de France



PARTICIPEZ A L'EMISSION:

Le père Etienne Michelin vous répond:

- Pourquoi a-t-on peur de l'inconnu?

- Est-ce l'évènement lui-même ou la conscience de l'èvènement qui nous fait paniquer?

- La foi est elle indépendante de notre conscience du monde extérieur ?