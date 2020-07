Quand le traumatisme s'imprime dans la mémoire

Le traumatisme s'inscrit dans la mémoire d'un corps avec des conséquences non seulement dans le court ms aussi le moyen et long terme



Le traumatisme de la victime s'inscrit dans sa mémoire, dans son corps (la chanson de Barbara le rappelle à sa manière) et peut se "réveiller" subitement à l'occasion des événements de la vie, en particulier au moment d'un accouchement. Il se traduit aussi assez souvent par de l'autoagression, des pathologies chroniques, des parcours de vie "cahotiques".