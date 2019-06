Quand le vent souffle fort et que la mer se déchaîne, que faire?

Dans la montagne immaculée, il retrouve, dans son refuge isolé, Jean, prêtre bourru et marginal. Au fil des conversations entre l'ermite et le journaliste, on apprend les circonstances du licenciement brutal sur fond de débats sur l'ouverture de l'Eglise au monde. On découvre la cause profonde du mal être de Sardaigne, la maladie de sa femme, Mathilde, le cancer qui l'atteint et qui, du même appétit, bouffe le peu de foi qui reste à Paul. " Comment croire en un Dieu qui ne sauve pas tous ceux qui hurlent à son secours. Jolie question théologique. Tragique et écoeurante énigme ! " Surpris et coincé par une tempête de neige, au lieu même des premiers ermitages fondé dix siècles plus tôt par Saint Bruno, dans la petite chapelle des cabanes - Notre-Dame de Casalibus - Paul a rendez-vous avec lui-même...

Bertrand Revillion