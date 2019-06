Quand le vent souffle fort et si la mer se déchaîne, que faire?

Dans la montagne immaculée, il retrouve, dans son refuge isolé, Jean, prêtre bourru et marginal. Au fil des conversations entre l'ermite et le journaliste, on apprend les circonstances du licenciement brutal sur fond de débats sur l'ouverture de l'Eglise au monde. On découvre la cause profonde du mal être de Sardaigne, la maladie de sa femme, Mathilde, le cancer qui l'atteint et qui, du même appétit, bouffe le peu de foi qui reste à Paul. " Comment croire en un Dieu qui ne sauve pas tous ceux qui hurlent à son secours. Jolie question théologique. Tragique et écoeurante énigme ! " Surpris et coincé par une tempête de neige, au lieu même des premiers ermitages fondé dix siècles plus tôt par Saint Bruno, dans la petite chapelle des cabanes - Notre-Dame de Casalibus - Paul a rendez-vous avec lui-même...

Bertrand Revillion

Un chant pour vous aider dans les moments difficiles :

Si la mer se déchaîne…

Il n’a pas dit que tu coulerais

Il n’a pas dit que sombrerais

Il a dit: allons de l’autre bord

1. Si la mer se déchaine, si le vent souffle fort

Si la barque t’entraine, n’aie pas peur de la mort (bis)

2. Si ton cœur est en peine, si ton corps est souffrant

Crois en Jésus, Il t’aime, Il te donne la paix (bis)

3. Si un jour sur ta route, tu rencontres le mal,

Ne sois pas dans le doute, Dieu aime ses enfants (bis)

Paroles et musique : Lydia Lelong – interprète Laurent Grzywbowski

Il nous semble parfois que nous n'avons pas besoin de Dieu. Mais quand la tempête du désappointement fait rage, que le vent du désastre souffle et que les vagues de la tristesse viennent battre contre nos vies, si nous n'avons pas une foi profonde et patiente, nos vies s'en iront en lambeaux.

S'il y a tant de déceptions dans le monde, c'est parce que nous nous sommes appuyés sur les dieux plutôt que sur Dieu.

Nous nous sommes mis à genoux devant le dieu de la science, et nous avons découvert qu'il nous avait donné la bombe atomique avec son cortège de peurs et d'anxiété que la science ne peut calmer.

Nous avons adoré le dieu plaisir, et nous avons compris que le sensationnel est de courte durée.

Nous nous sommes inclinés devant le dieu argent, et nous avons appris qu'il y a des choses comme l'amour et l'amitié qui ne s'achètent pas, et que, dans un monde de chute du marché et de mauvais investissements, l'argent est une divinité plutôt incertaine.

Ces dieux qui passent ne sont pas capables de nous sauver et d'apporter le bonheur au cœur humain.

Dieu seul est puissant. C'est la foi en lui que nous devons redécouvrir. Avec cette foi, nous pouvons transformer les vallées froides et désolées en sentiers illuminés de joie, et apporter une joie nouvelle dans les sombres cavernes du pessimisme;

Martin Luther King (1929-1968)