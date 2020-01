Quand les mouvements se groupent pour inviter Véronique Margron: religieuse dominicaine et théologienne, elle vient d'écrire un livre' un moment de vérité' et sera à St Etienne pour exposer les 12 travaux de l'Eglise; la pédocriminalité...que faire?

Bernard Pamealare de l'ACO, Jean Feuillet de l'ACI et Marie-Laure Goujet de Coramesprit nous présentent cette initiative.