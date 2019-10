Que dit-on dans le Symbole des Apôtres

Que dit Dieu ? Disent les chrétiens. Certes il a beaucoup parlé et de différentes manières, la Bible est le lieu privilégié de cette Parole. Mais au delà de cette lecture, ils ont conscience que cette parole n'est pas figée et que Dieu parle à tous les hommes et que cette Parole est vivante. La Parole de Dieu ne nous est connue que par l'intermédiaire des hommes, des auteurs inspirés dit Vatican II (Dei Verbum). Ce sont donc les croyants qui ont essayé d'approfondir de comprendre ce que Dieu leur donnait à expérimenter. La transcription en mots de la foi en Dieu se trouve en synthèse dans le Credo et particulièrement dans ce qu'il est convenu de nommer Le Symbole des Apôtres.

Dans un échange instructif et passionnant avec notre invitée Soeur Françoise Bonnaterre, de la congrégation des Ursulines, Bibliste, membre actif de la Maison de la Parole, nous allons tenter d'expliquer et de comprendre ce que dit le croyant quand il confesse le Symbole des Apôtres. Quel est le sens pour sa foi des mots dits ?