Que dit-on dans le Symbole des Apôtres 3

Nous avons quitté notre invitée, Françoise Bonnaterre, sœur de la congrégation des Ursulines, le 15 janvier dernier sur l'examen du second article du Symbole : Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, Son Fils unique notre Seigneur. Ici nous proclamons notre foi en Christ, le Fils incarné, mort pour nous sur la Croix. Centre de notre foi, départ de notre espérance. Et dans cette émission, Nous terminons notre série d'entretiens sur le Symbole des Apôtres par le troisième et dernier article : Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Eglise Catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle.

Avec ces entretiens animés par Soeur Françoise, bibliste de la congrégation des Ursulines, installées à Beaugency, sur le sens et la portée des mots de notre proclamation de foi nous avons décrypté ces mots que nous prononçons chaque dimanche, il nous semble important de les dire ces en mesurant tout ce qu'ils signifient. Des siècles nous séparent de la première affirmation de foi mais ce qui est dit, affirmé ou plutôt proclamé est inchangé. C'est bien le sens de notre espérance.