Quel avenir pour les bâtiments d’église?

Églises et presbytères 18. Parallèlement à la coordination des fabriques, les curés et équipes pastorales des Unités Pastorales sont invités à lancer – sous la conduite du Vicariat pour les affaires juridiques et temporelles – un brainstorming concernant l’avenir des bâtiments d’église dans chaque commune. Ils le feront en concertation étroite avec les Conseils d’Unité pastorale, les Équipes-relais et les fabriques d’église (réunies en plateforme), ainsi que – dans un deuxième temps – moyennant un dialogue constructif avec les autorités communales. Pareil brainstorming dégagera quels sont les bâtiments d’église pastoralement prioritaires au cœur des Unités pastorales. Il déterminera aussi la place des autres édifices du culte dans un projet d’avenir..... 25. Une réflexion sur l’avenir des presbytères n’est pas, non plus, à négliger. Extrait Objectif 2020 Directoire diocésain pour la gestion du temporel des cultes

Eglises ouvertes: un projet pastoral: Mais si nous voulons conserver une église, elle doit être ouverte et accessible. Les églises fermées toute la semaine ou seulement ouvertes pour les services liturgiques, n’émettent pas un bon signal. Des raisons de sécurité en sont souvent le motif. Mais ce n’est pas une motivation suffisante pour garder l’église fermée. Il vaudrait la peine de mobiliser et de responsabiliser des personnes pour garder leur église ouverte pendant certaines heures de la journée. On peut veiller à une présence continue, à ce qu’un espace d’accueil réponde aux demandes d’informations , à la diffusion de musique en arrière-fond. Autant de petits signes de bienvenue. L’ouverture des églises a son importance. Ce projet pastoral à part entière mérite toute notre estime et notre soutien. On fait comprendre ainsi que l’Église est une maison ouverte et hospitalière où chacun est bienvenu. Extrait de la Déclaration des Evêque de Frances "Les bâtiments d'église – Signification et avenir" 27/06/2019