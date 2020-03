Si chaque religion a sa propre langue pour le nommer, à eux seuls les mots semblent ne pas suffire pour définir la dimenion de Dieu. En s'appuyant sur les échanges entre un rabin et un islamolgue dans l'ouvrage "Des 1000 et unes façons d'être juif ou musulman", Mireille Rigodon ouvre à son tour un dialogue : celui du chemin de réflexion et de vie auquel nous invite Dieu.