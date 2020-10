Quel est le plan de Dieu pour ma vie ?

Dieu nous aime et nous a voulu sur la Terre pour accomplir son dessein et une mission bien particulière... Mais comment savoir laquelle est-ce ? comment nous mettre à l'écoute de Dieu et comprendre ce qu'il veut pour nous ? Vaste sujet dont nous débattrons avec le père Aymeric de Salvert, curé du Lion d'Angers et Amaru Cazenave, auteur et réalisateur, qui nous donnera sa vision décalée du sujet.