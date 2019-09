"Quel est ton tourment ?" : la compassion

"Stephen, comprends-moi, mets-toi donc à ma place ! - Que je me mette à ta place ? Ok !" Nous connaissons tous ce sketch des Inconnus, où les deux protagonistes, dont l'un essaie de justifier et d'expliquer à l'autre son comportement, finissent par échanger leurs places respectives dans la pièce mais... la compréhension n'en est pas plus grande pour autant !

La compassion (étym. cum-patior, souffrir avec), par laquelle nous partageons les souffrances d'autrui, suppose de pouvoir se mettre à sa place ; mais la singularité de nos expériences individuelles ne rend-elle pas celle-ci impossible ? Quelles sont les conditions et les limites de la compassion ?

Textes évoqués : Simone Weil, "L'amour de Dieu et le malheur" et "Réflexion sur le bon usage des études scolaires en vue de l'amour de Dieu" (dans Attente de Dieu).