Quel rapport entre Pentecôte et une épée ?

Dans la liste des armes et armures du chrétien dans l'Epitre aux Ephésiens, il est question de l'épée de l'Esprit. Quel en est le lien avec la fête de Pentecôte ?



On retrouve le Pasteur Samuel Duval, suivi d'une discussion avec les différents points de vue oecuméniques.