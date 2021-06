Quelle Eglise selon le Nouveau Testament ?

« L’Eglise n’est pas un thème du Nouveau Testament». Cette affirmation étonnante et provocatrice apparaît dans un article tout récent, sous la plume de deux spécialistes protestants du Nouveau Testament : Céline Rohmer et François Vouga. Nous en parlons dans Couleur Réformée.



On retrouve le Pasteur Eric de Bonnechose, suivi d'une discussion avec les différents points de vue oecuméniques.