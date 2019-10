Quelle est la juste place à faire au sport dans la foi chrétienne ?

Attaquant des Bleus et champion du monde, Olivier Giroud le répète à l’envi, il est un homme heureux et un chrétien épanoui: Il fait partie des rares footballeurs qui affichent leur foi et en parlent, comme en couverture de la

"Dès que je peux, j’essaie de parler de ma foi, nous souffle -t-il. J’estime que je dois utiliser ma médiatisation pour évoquer ce qui me touche et de mon engagement auprès de Jésus Christ. C’est pour cela que j’ai accepté d’être rédacteur en chef d’un magazine qui s’appelle « Jésus » ... C’est un sujet super intéressant, pas seulement parce que j’en parle (rires). Après, quand je vois que dans le foot aujourd’hui, on reparle de banderoles homophobes, de racisme, ça te donne envie de prendre position et de dire stop à tout ça.

Olivier Giroud Entretien [MAGAZINE JESUS]



Joël Thibault est pasteur et aumônier des sportifs professionnels de haut niveau: Il raconte la façon dont il a renversé l'idole du foot dans sa vie, sa conversion et sa vocation. Il explique sa mission et la façon dont il accompagne la vie spirituelle des sportifs, dans leurs réussites comme dans leur vulnérabilité ; la gloire, l'argent, le découragement. Nous poussons les portes du vestiaire : c'est un moment privilégié avec Joël Thibault. Arnaud Bouthéon, auteur de "Comme un athlète de Dieu, Manifeste sportif et chrétien" revient sur la victoire historique de la France au mondial de football. Joël Thibault – Champion du monde avec le Christ

