Quelle mixité pour quelle société ? Manuela Rousselot

Manuela Rousselot a enregistré cette conférence : ''quelle mixité pour quelle société ?" le 30 juillet 2019 à St Jean de Luz dans le cadre des mardis de l'été. Elle nous dit que la mixité non vécue comme une co-éducation favorise les inégalité. Les besoins des filles et des garçons ne sont pas les mêmes. Mixité ou non mixité il n'y a pas de dogme mais l'essentiel est d'éduquer à concilier égalité et complémentarité.