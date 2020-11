Quelques réflexions sur le don

Dans le cadre du Radio don, le père Jean-Claude nous propose une méditation sur deux veuves du Premier et du Nouveau Testament : la veuve de Sarepta et la pauvre veuve aux deux piécettes. Il les met judicieusement en parallèle et nous propose pour chacune d’elles un texte d’un Père de l’Eglise du monde latin, dont un aquitain. Nous découvrons ainsi toute l’actualité de ces Pères de l’Eglise.