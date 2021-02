Quels profils psychologiques, pour quels abus?

Les auteurs d’abus sexuels présentent divers profils psychologiques.Le DSM ou la CIM proposent des typologies : pédophile exclusif, pédophile homosexuel, hétérosexuel, bisexuel, s’attaquant à des adolescents (on parle alors d’éphébophilie) ou d’enfants avant ou en début de puberté… Les agresseurs d’enfants inférieurs à 3 ou 4 ans présentent souvent des troubles mentaux sévères. On peut également distinguer une pédophilie stricte et une pédophilie d’opportunité, etc. Il en va de même pour l’inceste : inceste exclusif pour certains, mais assez souvent aussi inceste non exclusif : sont agressées la fille et la copine de la fille par ex. Quand il s’agit d’un beau-père, la problématique est encore un peu différente…