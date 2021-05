"Questions de foi - Un catéchisme autrement"

On se souvient peut-être de "l'ombre du Galiléen", une fiction historique sur l'environnement de Jésus, publié par Gerd Theissen, un très grand spécialiste des textes du Nouveau Testament. L'auteur, aujourd'hui retraité, vient de publier un formidable catéchisme, dans un style et une approche très novateurs.



On retrouve le Pasteur Eric de Bonnechose, suivi d'une discussion avec le maronite Charbel Matta, le Père orthodoxe Jean Claude Gurnade et le Père jésuite Claude Charvet.