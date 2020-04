"Qui est cet homme ?", méditons la solitude du Christ

L'Evangile de ce dimanche nous montre l'entrée glorieuse et paradoxale de Jésus dans Jérusalem, sur une ânesse, et acclamé par la foule."Il est paradoxale note Mgr Habert, que je Jésus soit entouré d'une foule si compacte lors de son entrée dans Jérusalem et que nous soyons, nous, isolé par le confinement. Et l'évêque de Séez d'ajouter: "Qui est cet homme?" C'est la question que nous pouvons nous poser en ce temps de Carême qui nous sépare de Pâques".