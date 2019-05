Radio théo "Chrétiens en dialogue"

Ce mois-ci Marie-Louise Rören reçoit le père Xavier Gué, recteur de la basilique Saint-Martin et directeur au séminaire interdiocésain d’Orléans ainsi que Marc Schaefer, pasteur de l’église protestante unie de France sur le thème de Marie.

Nous avons commencé par placer Marie dans son contexte historique, une femme de notre monde qui appartient à l’humanité et qui a joué un rôle important dans la vie des communautés anciennes.

Le concile d'Éphèse, en condamnant le nestorianisme en 431, affirme la réelle unité du Christ.

C’est dans ce sens qu’il faut comprendre la proclamation de Marie comme « Mère de Dieu ». En étant mère du Christ, elle est « Mère de Dieu ».

Dans le Nouveau Testament, il est fait mention de Marie à plusieurs occasions par exemple lors de l’épisode des noces de Cana, premier miracle du Christ ou au pied de la croix. Dans les récits de l’enfance, Luc en fait la première figure de la foi. Dans les Actes des Apôtres, Marie est citée comme un exemple de foi. Arrive la Réforme. Selon Martin Luther, Marie devient mère de chaque membre de l’Église, là où le Christ est son frère et Dieu notre Père.

Après le 16ème siècle la dévotion mariale prend un nouveau tournant avec la contre-réforme.

Au 19ème et 20ème siècles l’Église catholique dogmatise des pratiques et des croyances anciennes comme celle de l’Immaculée Conception où l’on déclare que Marie a été préservée du péché originel par la grâce de Dieu.

Le concile Vatican II resituera ces dogmes, qui n’ont pas de références explicites dans les Écritures, au sein de l’histoire du salut.

On parle alors de hiérarchie des dogmes : les dogmes mariaux dérivent des dogmes sur le Christ. Pour approfondir le sujet, il est fortement recommandé de se plonger dans les livres édités par le groupe des Dombes.