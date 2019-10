Radio Théo "Chrétiens en dialogue"

Nous avons le plaisir d’accueillir le père André Collange, prêtre accompagnateur du service diocésain pour l’unité des chrétiens qui échange cette fois avec Marie-Louise Rören, luthérienne d’origine, mandatée par le groupe Chrétiens en dialogue pour animer cette émission. Le thème de cette émission est l’anniversaire des 20 ans de la déclaration commune sur la doctrine de la justification par la foi qui s’énonce ainsi : «Nous confessons ensemble que la personne humaine est, pour son salut, entièrement dépendante de la grâce salvatrice de Dieu ». Cette déclaration a été signée le 31 octobre 1999 à Augsbourg, lieu où Charles Quint avait convoqué une diète et où le texte fondateur du luthéranisme fut présenté. La date du 31 octobre n’est pas non plus le fruit du hasard, c’est le jour où Martin Luther placardait ou fit placarder ses 95 thèses sur la porte de l’église de château de Wittenberg en 1517.