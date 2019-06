RCF partenaire du spectacle musical "Bernadette de Lourdes"

hommage à bernadette

L’auteur compositeur Grégoire s’est investi avec son équipe dans une production ambitieuse d’une heure et demie autour du spectacle Bernadette de Lourdes qui sera présenté dans la cité mariale le premier juillet

Le chanteur ne cache pas son admiration pour la sainte lourdaise : "L’histoire de Bernadette est assez incroyable". Pour représenter cette histoire qui le touche le mieux possible, Grégoire assume avoir voulu faire les choses en grand, "à l'américaine", et se voit à Lourdes comme à Broadway. Le spectacle proposera même une reproduction exacte de la grotte de la cité mariale.

Ce qui touche Grégoire chez Bernadette c’est son acharnement face au clergé et à la justice de son époque, l'idée d'une femme à la vie difficile qui a sû rester faire preuve d'humilité et rester elle même à travers les épreuves. Le chanteur ajoute : "Cette histoire me touche car elle voulait juste dire sa vérité". Aujourd’hui si la ville de Lourdes est "remplie de solidarité" c’est grâce à "une petite paysanne qui ne voulait pas rester à sa place".

un pari risqué

Pari audacieux et loin du "politiquement correct", le concept n’est pas forcément vendeur sur le papier, mais porté par une équipe d’auteurs et de producteurs, il saura convaincre même "les réfractaires", assure le compositeur. Inspiré notamment par la comédie musicale des Misérables, son idée est de raconter des faits historiques et de les raconter joliement.

Pour écrire cette comédie musicale, le chanteur a "beaucoup lu sur Bernadette" et s’est efforcé de comprendre son parcours et son rapport à la Vierge. Il a voulu retranscrire ses émotions le plus honnêtement possible. Au niveau des sons, on passe de l’intime au majestueux, l'atmosphère méditative devient parfois théâtrale. Grégoire a travaillé avec le directeur artistique de Céline Dion pour recréer cette atmosphère douce et intense.

Ecoutez ici un premier extrait de cette comédie musicale, interprété par la chanteuse Eyma, révélée par The Voice Kids :



Vous pouvez dès maintenant réserver vos places pour ce spectacle qui sera joué à Lourdes uniquement à partir du premier juillet prochain.