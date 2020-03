Du lundi au vendredi à 11h et 14h

Depuis près de deux semaines, nous sommes confinés chez nous. Nous devons restreindre notre liberté de déplacements pour un bien commun, la santé de tous, la vie de tout un chacun. Ce temps qui correspond aussi au temps du Carême est aussi l’occasion de faire un retour sur nous-mêmes, sur notre vie, sur notre relation à Dieu, sur notre relation aux autres. Alors pourquoi ne pas en profiter pour faire une retraite spirituelle grâce à la radio ? Bien sûr ce ne sera pas une retraite dans un monastère avec l’ambiance d’une communauté monastique priante mais nous vous proposons de vivre malgré tout un temps de cheminement spirituel qui nous préparera à la Semaine Sainte. Des prêtres de notre diocèse ont préparé un petit enseignement qui permettra à chacun d’entrer dans une démarche de retraite, une retraite de 5 jours…. 5 jours pour ajuster notre vie à celle de Dieu, 5 jours pour écouter celui qui nous parle dans le plus profond de notre cœur, 5 jours pour nous convertir. Enseignement du matin à 11h et enseignement de l’après-midi à 14h. Après chacun de ces enseignements vous serez invités à prendre une demi-heure de prière personnelle, ce qu’on appelle l’oraison. Un parcours qui partira de notre humanité et nous conduira à méditer la Passion et la Résurrection du Christ. Nous le ferons à la lumière des enseignements des saints, saint Ignace de Loyola plus spécialement et à la lumière des évangiles. Nous vous invitons à entrer avec nous dans cette retraite en nous laissant guider, essayons de tenir le rythme… rappelons-nous cette parole de Jésus : « quand tu pries, retire toi dans ta chambre, ferme la porte te prie ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Bonne retraite à tous !