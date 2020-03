Reconnaître l'inceste...

Les faits d'inceste sont probablement encore plus difficile à reconnaitre que le viol



Le 2 septembre 1986 une émission des Dossiers de l'écran" est consacrée à l'inceste. Certains téléspectateurs racontent les relations sexuelles qu'ils entretiennent avec leur progéniture... Certains sont fâchés par la thématique. Le père d'une jeune femme qui a osé parlé attaque en justice... Mais finalement cette médiatisation contribue là encore à faire évoluer la législation. Et on en comprend la portée dès lors qu'on se rappelle que 85% des enfants abusés sexuellement le sont ds leur famille.