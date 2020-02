Les assises d'Aix-en-Provence en 1974 franchissent un pas décisif



Le livre de Vanessa Springora (Consentement), rappelle combien il fut difficile encore ds les années 1960-1970 de faire reconnaître des relations sexuelles non consenties, des abus, des viols... Les mentalités finissent cependant par évoluer et le procès d'Aix-en-Provence finit par reconnaître le viol (et pas seulement des "coups et blessures) de deux jeunes filles belges. Et cela contribuera à faire évoluer la législation en la manière, mais aussi à commencer à reconnaître le traumatisme des abus concernant des mineurs.