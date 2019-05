Reconstruire Notre-Dame de Paris, enjeux cultuels et culturels

En réponse à la sidération...

Il y a un mois, devant les regards médusés de centaines puis de milliers de personnes, un feu inattendu ravageait l’un des joyaux de notre patrimoine et l’un des symboles de la foi chrétienne et de l'histoire de France : la cathédrale Notre-Dame de Paris.



... Des paroles fortes

La stupeur a toutefois rapidement fait place à l'action. En témoigne la volonté exprimée par le président de la République en des termes clairs et forts : "Cette cathédrale Notre-Dame, nous la rebâtirons. Tous ensemble. C’est une part de notre destin français." S’en est suivi un projet de loi d'exception adopté la semaine dernière en première lecture à l'Assemblée nationale et qui sera examiné le 27 mai par les sénateurs.



La mise en garde des experts

Mais tous les points de ce texte ne font pas l'unanimité : notamment en cause, des mesures dérogatoires pour accélérer la reconstruction, qui inquiètent un certain nombre d’experts du patrimoine. Le 28 avril dernier, 1170 conservateurs, architectes, professeurs ont récemment signé une tribune dans Le Figaro regrettant que l’exécutif confonde vitesse et précipitation.

D’autres craintes s’expriment ça et là : elles concernent les contours de l’établissement public que crée ce projet de loi, qui pourrait instaurer un déséquilibre entre le culturel et le cultuel, voire que le premier s’impose sur le second.