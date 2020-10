Regard protestant sur l'actualité

avec Michèle MÉLIÈRES et le Pasteur Éric TROCMÉ retour sur le sinode national de l'église protestante unie de France, la notion de blasphème et 2 livres : Rose Harel, poétesse et servante - 1826-1885 par Laure Guérin-Chalot - Éditeur Cahiers du temps et le prochain recueil de méditations bibliques : Notre pain quotidien 2021