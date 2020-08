Regards croisés : Magie et superstitions

Une fois par mois, la concertation des Eglises chrétiennes de la Province de Liège vous convie à un débat oecuménique sur des sujets qui concernent la vie des chrétiens. Cette fois-ci sur la question: quelle est la différence entre foi véritable et magie et superstitions ?



Autour de la table : Fikri Gabriel, Vincent Tonnon, Luc Mahiels, Guy Fontaine et Ralph Schmeder.