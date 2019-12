Regards d'églises

Tous les jeudis à 19h

Chaque semaine ouvre sur un « regard » différent: - « Regards croisés » : un regard œcuménique sur un sujet d’actualité avec la participation des chrétiens orthodoxes, protestants et syriaques. - « Regard d’une autre spiritualité »: approfondir les autres croyances ou convictions dans un esprit d’ouverture et de partage. - « Regard d'évêque » : la parole à l’Evêque de Liège qui répond aux questions des auditeurs. « Protestants ? Parlons-en ». Vincent Tonnon et ses invités nous entraînent à la découverte de certains aspects spécifiques de la pensée protestante ou réagissent à des questions d’actualité avec un regard ‘protestant’.