Regards d'évêque février 2021

Une fois par mois, Monseigneur Delville, évêque de Liège, répond aux questions de Ralph Schmeder et des auditeurs. Au menu cette fois-ci : la Covid-19 et les vaccinations, la situation politique en RDC, la lettre pastorale de Carême, les catéchumènes, l'année de la famille, la campagne de Carême d'Entraide et Fraternité...