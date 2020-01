Relire le relié, quand Michel Serres nous livre son ultime message 1/2

"Voici sans doute mon dernier livre. Il varie sur les deux origines du mot religion, l'une probable, l'autre usuelle : relire et relier" disait -il.



Dans son dernier essai terminé peu avant sa disparition en juin 2019, le philosophe Michel Serres nous propose une belle réflexion sur le religieux dans les termes suivants. "Comment ne point finir par le religieux, dont on dit qu'il relie, selon un axe vertical, le ciel à la terre, et horizontalement, les hommes entre eux?"



Son ami, le philosophe Patrick Rödel nous éclaire sur cette variation libre et exigeante.