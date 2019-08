Tous les dimanches à 06h00

L'Art et la foi montre la richesse et la diversité de l'art dans la tradition chrétienne. Peinture, sculpture, architecture... découvrez la portée spirituelle des grandes oeuvres d'art sacré. Que ce soit par des visites guidées de monuments ou par des interviews d'artistes, Thierry Lyonnet vous propose d'aller au plus près du message spirituel du patrimoine chrétien.