Rencontre avec Daniel Cerisier, Responsable régional de l'association CTM

Depuis plus d'un an, Daniel Cerisier anime vos émissions hebdomadaires Chrétiens Témoins dans le Monde pendant lesquelles il reccueille des témoignages chrétiens.

Aujourd'hui, c'est à son tour de nous partager son parcours de vie et de foi chrétienne, en acceptant de nous parler de sa vie de pasteur et de cadre dans le secteur de la finance.