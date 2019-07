Rencontre avec deux prêtres africains en mission de remplacement pastoral

Au sommaire cette semaine : rencontre avec deux prêtres africains qui viennent cet été effectuer des remplacements pastoraux afin de soulager nos prêtres et leur permettre de partir quelques semaines en vacances.



Découverte d’une belle exposition au château d’Angers : Les saints guerriers, Jeanne, Michel, Georges et autres super- héros… où l’on apprend que la pop culture actuelle est fortement influencés par ces saints guerriers d’autrefoi



Et enfin, nous évoquerons une belle initiative de nos vignerons producteurs de cabernet d’Anjou. Ils lancent une cuvée spéciale Notre-Dame, en lien avec la Fondation du patrimoine. Pour chaque bouteille achetée, la moitié du prix sera reversée pour les travaux de la cathédrale Notre-Dame de Paris.