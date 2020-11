Rencontre avec Jean Guillot 3

Jean GUILLOT est historien de formation universitaire et a commissaire divionnaire honorairelde la Police Nationale . Il est l'auteur de 8 ouvrages sur la chouannerie et a épluché les archives départementales du Morbihan pour écrire ses livres, très bien documentés, mais aussi très vivants, car non dénués d'humour.



Il a été aussi président de l'association Pierre GUILLEMOT (dont le but est de promouvoir la vie de l'ancien chouan et de faire vivre sa maison) .



Son dernier livre : "Le juge et le chouan" 2019 (éditions "montagnes noires")