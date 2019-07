Rencontre avec Kevin Emmanuel Labbé, futur prêtre ordonné ce dimanche 30 juin

Au sommaire cette semaine : les ordinations sacerdotales et diaconales qui auront lieu ce dimanche 30 juillet. Rencontre avec celui qui sera ordonné prêtre : Kevin-Emmanuel Labbé.



Et puis nous vous proposerons d’aller vous promener durant tout cet été grâce au guide Pèleriner en Anjou, conçu et édité par le diocèse d’Anjou. Il invite les Angevins de sortir des sentiers battus.