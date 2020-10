Rencontre avec les auteurs d'abus sexuels

Qui sont les auteurs d'abus qu'accueille le CRAVS ? Combien sont-ils ? Et qu'est-ce qu'une agression, sexuelle ou autre?



En France, la prise de conscience sociétale quant à la nécessaire prise en charge des auteurs d'abus s'est faite en particulier à travers la loi Guigou (1998) qui concerne toutes les violences sexuelles et met en place non seulement du répressif mais également un accompagnement socio-judiciaire conjoignant le médical avec le judiciaire. Alors que les CRIAVS sont des centres ressources pour les intervenants s'occupant d'une manière ou d'une autre des auteurs d'abus, les CRAVS y ajoutent la dimension de soins. A travers l'agression (sexuelle ou autre), un sujet va commettre quelque chose de vulnérant sur un autre sujet (depuis l'agression verbale dans la rue jusqu'à l'homicide, voire le génocide. L'agression sexuelle ou plutôt sexuée (selon le langage de la psychiatrie) est avant tout une agression.