Rencontre avec... Soeur Marie-Pierre BONVALLOT

Mais le bâtiment souffre de son âge et a besoin d'un sérieux coup de neuf. La chaufferie, la toiture,les façades, pas moins d’une centaine de fenêtres et la mise aux normes les bâtiments et des installations électriques sont à prévoir.

C'est un chantier de 2,8 millions d'euros.

Les façades prennent l'eau. Il faut refaire la toiture, changer 96 fenêtres, mettre aux normes les bâtiments et leur réseau électrique. Les soeurs doivent respecter des normes patrimoniales très strictes pour rénover leurs locaux. Elles ont reçu le soutien de la Fondation des Monastères.

Les Bénédictines de Rosheim espèrent collecter 500.000 euros. Elles vont aussi solliciter l'aide des collectivités locales.

Le monastère et ses soeurs

Actuellement, une douzaine de religieuses et deux novices vivent au monastère. Elles sont âgées de 23 à 102 ans ! Le monastère accueille aussi plusieurs "regardantes", venues observer le mode de vie des moniales.

La communauté tire l'essentiel de ses revenus de l'Hôtellerie de la Paix St Benoît, qui propose une vingtaine de chambres, soit 45 lits. L'Hôtellerie est notamment fréquentée par les visiteurs du Mont Sainte Odile, célèbre lieu de pèlerinage tout proche. Elles se sont aussi spécialisées dans la fabrication d'hosties.

Les Bénédictines cherchent d'ailleurs à se diversifier. Parmi leurs projets, une bière artisanale à base d'hosties. En effet, les plaques de découpe à base de froment peuvent être recyclées aisément par les brasseurs.