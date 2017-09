La fête du livre de Saint-Etienne approche et la librairie Culture et Foi y sera bien sûr présente, comme chaque année !

Jean-Christophe Demariaux, son directeur, nous présente les 11 auteurs que les amoureux des livres pourront rencontrer sous le chapiteau de la grande librairie installée Place de l'hôtel de ville, les 6, 7 et 8 octobre.