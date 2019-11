Rénovation du présbytère de la Pommeraye et festival de théâtre Les Retournés

Au sommaire cette semaine : découverte du projet de rénovation du presbytère de la Pommeraye qui à terme devrait devenir un lieu fraternelle ouvert à tous. Un projet qui fait partie des 9 projets soutenus par l'initiative diocésaine "Sarepta" et pour lequel le diocèse espère collecter la somme de 50 000 euros.



Du théâtre aussi au menu de Vitamine C avec le retour du festival de théâtre les Retournés. Il revient la semaine prochaine pour la deuxième fois en Anjou. Au programme, trois spectacles artistiques mettant en scène des figures de foi plus ou moins connus. Ces personnes ont en point commun d'avoir été retournées dans leur vie spirituelle.