Retour sur la journée comme un arbre

Plus haut, plus haut, plus haut que tout… c’est avec ce chant et une belle chorégraphie que la journée comme un arbre s’est ouverte ce mardi 20 octobre à la maison du diocèse.

Ainsi une trentaine de jeunes, de 7 à 14 ans, a pu vivre une journée autour de la Création. Une lecture de la Genèse par le Père Yves Sauvant et des échanges en petits groupes dans la matinée ont pu mettre en valeur l’œuvre de Dieu.

Un groupe, un jour, chacun a pu échanger sur la création avant de réaliser un projet artistique.

Tous réunis à nouveau dans la grande salle, chacun a pu participer à la réalisation d’une fresque de la Création. Les travaux de chaque groupe ont été mis en commun montrant ainsi que chaque jour de la Création est bien projet de Dieu.