Retour sur les évènements qui marquent ce mois de juin avec Monseigneur Jean Legrez, archevêque du diocèse d'Albi.



Au sommaire :



- 2 belles confirmations à Vieux et à la Drêche

- Mère de Miséricorde se déploie grâce à des sessions de guérison et de formation

- Une conférence de presse pour 2 ordinations : un prêtre et un diacre

- L'AIOSE restaure et entretient les édifices religieux

- Consécration de l'abbaye Ste Scholastique de Dourgne