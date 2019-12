Retours sur le pèlerinage à la rencontre de Notre-Dame de Guadalupe

Du 26 novembre au 5 décembre, un pèlerinage à l’échelle de la province de Poitiers était organisé sur place. Une vingtaine de femmes et d’hommes ont donc progressivement avancé ensemble et saisi toute la richesse du peuple mexicain et du pays. Chaque pèlerin avait évidemment des attentes et des envies personnelles pour partir… mais tous se sont laissés prendre par la démarche...