"Réussir dans la vie ou réussir sa vie ?", Cardinal Ricard

L'Evangile nous appelle non à réussir dans la vie mais à réussir sa vie, c'est à dire devenir un vrai disciple du Christ. Réussir sa vie c'est avoir le sentiment d'une vie pleine, en harmonie avec soi-même et envers les autres. Voilà ce que va développer le cardinal Jean Pierre Ricard dans cette conférence donnée à st Jean de Luz le dans le cadre des mardis de l'été et enregistrée par la radio Lapurdi.