Ruth, une femme d'amour, d’après Le livre de Ruth

Deux femmes sont devenues veuves au pays de Moab. L'une est vieillissante, d'origine israëlite et s'appelle Noémi, l'autre est beaucoup plus jeune, du pays de Moab , et s'appelle Ruth . Ruth est très attachée à sa belle-mère Noémi, au point de l'accompagner à Bethléhem où cette dernière a décidé de finir sa vie. Et pour Ruth, voici le début d'une nouvelle vie.