S'aimer comme des pauvres, Père Michel Martin Prével

Le Père Michel Martin Prével a donné cette conférence à Lourdes le 11 juillet 2019. Dans ce carrefour ouvert à des couples il leur demande de s'aimer comme des pauvres, accepter d'avoir des manques et accepter que l'autre ne me comble pas complètement et savoir accueillir la pauvreté de l'autre comme il accueille la mienne.