RENCONTRES DANS L'EGLISE PRIMITIVE



Conniassez- vous l'arianisme ? Et bien aujourd'hui, Marie-Thérèe Corbillon et Marie-Odile Janier vont nous faire découvrir cette doctrine par le prortait de cleui qui a porté cette doctrine, l'austère Arius.Saint-Hilaire, c'est un fin lettré qui, au IVème siècle, s'est intéréssé à l'Evangile de Mathieu. Marie-Thérèse Corbillon et Marie-Odile Janier ont choisi de s'intéresser à lui aujourd'hui car c'est là l'un des évangélisateurs de la Gaule. Mais son combat contre l'arianisme va bientôt lui valoir l'exil...