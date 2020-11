Saint-Maurice, la grâce d'une cathédrale : le livre monument sort en librairie

Au sommaire cette semaine, découverte du beau-livre consacré à la cathédrale Saint-Maurice dans la collection « La grâce d’une cathédrale » qui vient de sortir en librairie cette semaine. Nous en parlons avec son éditeur Bernard Reumaux.



Et puis nous évoquerons une conférence interactive organisée en visioconférence par le Secours Catholiques et le CCFD de Maine-et-Loire et qui a pour thème le Brésil avec deux angles bien précis : l’action de la Caritas Brésil auprès des migrants et le soutien du CCFD à l’agriculture paysanne dans ce pays.