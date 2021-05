Saint Paul et les femmes. mercredi 26 mai

" Les femmes de Saint Paul. Collaboratrices de l’Apôtre des Nations"de l’historienne et théologienne Chantal Reynier est présenté par Hervé O’Mahony prêtre diocésain , au micro de Bernard Terranova. On y découvre un Paul précurseur, ouvrant aux femmes une voie que ses successeurs ont rapidement refermée. Paul s’adresse à des femmes de toutes conditions. Il confie à certaines d'entre-elles des responsabilités surprenantes dans le contexte antique.

Hervé O’Mahony nous explique la rupture provoquée par la résurrection du Christ et comprise par Paul : « Il n’y a plus ni homme ni femme… ». Plus profondément la résurrection, incompatible avec les théologies de la rétribution, rend la liberté possible. L’égalité aussi.

Chantal Reynier, nous fait découvrir qu’après la mort de l’Apôtre et jusqu’à aujourd’hui, des copistes et des traducteurs des lettres de Paul et des Actes ont procédé à des « adaptations » qui ont entretenu le stéréotype d’un Paul misogyne.

Son livre nous permet d’approcher la vie concrète d’une vingtaine de femmes dont Paul nous a laissé le nom.