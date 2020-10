Saint Philippe Néri - Le baptême de feu

Nous allons faire connaissance, à travers cette série de 4 émissions, d’une grande figure de Sainteté: Saint Philippe NERI, né en 1515 à Florence, mort en 1585 à Rome, après s’être épuisé à la tâche , non sans avoir fondé l’ « oratoire » , une œuvre originale , un lieu où des laïcs et prêtres se côtoient peuvent croître en sainteté .

Il est aussi qualifié d’ « apôtre de Rome, dans le sens où il a évangélisé la population de la « capitale du monde », après la tourmente des guerres et de la réforme protestante.

De même, il est appelé « Réformateur de l’Eglise » sans même avoir voulu la réformer.

Quel est son secret, son originalité ?

Partons à sa découverte –ou peut-être sa redécouverte-avec le Père Jean-François AUDRAIN , qui a écrit une biographie très complète aux édition Saint Léger « Saint Philippe NERI , prêtre dans l’Esprit et dans le feu » , sorti en mars 2019 .

Le père AUDRAIN est prêtre à LORIENT où il fonde une congrégation dans l’esprit de Saint Philippe , une forme de vie commune adaptée aux prêtres séculiers .